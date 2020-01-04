رفع حظر التجوال بولاية غرب دارفور

أعلن والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي السبت عودة الهدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بمدينة الجنينة ، منوهاً بأن لجنة أمن الولاية قررت رفع حظر التجوال تماماً من أجل تسهيل مساهمة كل الحادبين على مصلحة الولاية .

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وأشار إلى أن الخطوة تأتي كذلك لفتح المجال أمام المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني لإيصال المساعدات للمتضررين من الأحداث وتقديم معينات الإيواء لهم.

وقال بدوي بحسب الشروق – إن جهود اللجنة العليا التي يقودها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، لمعالجة أحداث مدينة الجنينة تكللت بالنجاح واستطاعت معالجة أكثر من تسعين بالمائة من المشكلة وأنها الآن بصدد وضع الترتيبات النهائية لحل المشكلة بصورة شاملة.

وأضاف بدوي في تصريحات صحفية أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام تؤدي واجبها بصورة محايدة وبعيداً عن تأثيرات أي جهة سواء كانت تلك الجهة رسمية أوشعبية، مبيناً أنها جاهزة ومستعدة لتلقي الشكاوي بشأن الأحداث من المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)