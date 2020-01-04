رئيس “الأركان” القطري يصل البلاد

التاريخ: 04-يناير-2020
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وصل البلاد ظهر السبت الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في زيارة تستغرق يومين, يجري خلالها عدد من اللقاءات ويبحث خلال الزيارة سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين السودان وقطر.
وكان في إستقباله بقاعدة الخرطوم الجوية بحسب الشروق – الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد إلى جانب قائد القوات الجوية الفريق ملاح توجيهي ركن عصام سعيد كوكو والقائم بأعمال سفارة قطر بالخرطوم طلال العنزي والملحق العسكري العميد الركن عبدالله مهنا الرمل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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