إنطلاق المرحلة الثانية للمرشحين لمدارس الموهبة بالخرطوم

انطلقت اليوم بولاية الخرطوم اختبارات المرحلة الثانية للمرشحين للقبول بمدارس الموهبة والتميز.

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وفي تصريح بحسب (سونا)؛ قال الأستاذ ابو القاسم احمد عمر صديق؛ مدير مدرسة البروفيسور محجوب عبيد طه الموهبة والتميز بأمدرمان؛ قال إن مدارس الموهبة هي مشروع قديم بدأ في العام ٢٠٠٥م وهي تجربة ناجحة، آتت أكلها، مشيراً إلا أن الرؤية لهذه المدارس تتمثل في إعداد نخبة من العلماء والباحثين والقياديين ليساهموا في بناء أمة سودانية متطورة موحدة مؤمنة متحضرة ومتقدمة، مبيناً أن رسالتها تتمثل في تقديم برنامج تربوي تعليمي متكامل لتنمية شخصية الموهوب من جوانبها المختلفة وتفجير طاقاته الإبداعية التي تمكنه من المنافسة الإقليمية والعالمية وتعميق روح البحث والاكتشاف وتهيئته للقيام بأدوار ريادية وقيادية لتنمية السودان الزاخر بموارده الطبيعية والبشرية.

وأوضح ابو القاسم أن الترشيح لهذه المدارس يتم عبر استمارة ترشيح توزع للمدارس منذ وقت مبكر في شهر أكتوبر وقبلها يتم عقد ورشة تفاكرية تضم التربويين من مختلف التخصصات لتقييم ووضع الأسس، وأن المرحلة الأولى لمدارس أمدرمان تنافس فيها ٢٥٠٠ تلميذ وتلميذة تم امتحانهم في مادتي اللغة العربية والرياضيات ثم جاءت المرحلة الثانية والتي تأهل لها ٢٥٠ تلميذاً وتلميذة ليجلسوا لامتحان قدرات، ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة والتي يتم فيها اختبار المتأهلين على مهارات اللغة العربية الخمس وبعدها تجرى للمتأهلين مقابلة شخصية للوقوف على قدرات التلميذ وقوة شخصيته.

وتطرق ابو القاسم الى أن ما يميز مدارس الموهبة والتميز البيئة المدرسية الجاذبة وتوفر معامل الحاسوب – الالكترونيات – البوتات – ومعمل العلوم والفنون، مشيراً إلى أن التلاميذ يجلسون في مرحلة الأساس بمواد إضافية بمجموع قدره ٣٤٠ درجة وأضاف أن هذه المدارس توجد بولاية القضارف والجزيرة وابوحمد بالولاية الشمالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)