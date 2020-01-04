عاجل | "التعايشي": المفاوضات مع الحركة الشعبية وصلت لمراحل متقدمة

السبت 4 يناير 2020

كتب محمد أمين

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، المتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض الحكومي، محمد حسن التعايشي، أن التفاوض مع الحركة الشعبية، بقيادة، مالك عقار وصل إلي مراحل متقدمة في معظم الملفات، وتبقي ملفي الترتيبات الأمنية وتقسيم السلطة.



وأشار في تصريحات صحافية من جوبا إلى أن التفاوض حول مسار دارفور تجاوز الاتفاق الاطاري الي الاتفاق الشامل الذي وصل فيه التفاوض الي مراحل متقدمة.

وأضاف نريد عبر المفاوضات في جوبا الوصول الي اتفاق شامل يطمئن الشركاء الاقليميين اللذين لديهم مصالح استراتيجية مع السودان متعلقة بالاستقرار في المحيط الإقليمي كله.

ووصف التعايشي عملية السلام التي تجري في جوبا بالاستثنائية لأنها تشمل المسارات التي تغطي كل مناطق السودان المتأثرة بالحرب او التهميش.

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وأكد الاتفاق علي أن المؤتمر الدستوري يمثل احد الآليات التي سيعمل بها للوصول إلى إجماع حول القضايا الأساسية للسودان التي اقرها المنبر.

ومن جانبه قال نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان ان جلسة المفاوضات ناقشت اجندة الاتفاق الاطاري للحركة، تم التوافق على عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لمناقشة الكيفية التي يحكم بها السودان.

ودعا إلى دمج القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة، في جيش وطني مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة تحافظ علي الدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية بجانب الاستقرار الاقتصادي فضلا عن حماية المصالح العليا للبلاد.

ومن جهته قال عضو وفد الوساطة من دولة الجنوب، ديو متوك، أن الجلسة ناقشت الاتفاق الاطاري المقدم من الحركة الشعبية، وصل مراحل متقدمة وتوقف عند بندي هياكل السلطة والترتيبات الأمنية. واعلن متوك تعليق التفاوض بين الجانبين الي الاثنين المقبل لتمكين الوفد الفني القادم من الخرطوم للمشاركة في بند الترتيبات الأمنية.

وتوقع عودة انضمام ممثلي مسار الحركة الشعبية جناح الحلو الي التفاوض الاسبوع المقبل بعد انتهاء الفترة التي منحتها لهم الوساطة للتشاور مع قواعدهم وقياداتهم.