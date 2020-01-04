عاجل | مجلس الأمن والدفاع يعلن اتخاذ اجراءات لمواجهة الوضع الأمني في البلاد

السبت 4 يناير 2020 كتب محمد أمين أعلن مجلس الامن والدفاع، اتخاذ عددا من التدابير والاجراءات لمقابلة لاوضاع الامنية في البلاد.

وترأس رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم ( السبت) بالقصر الجمهوري اجتماع مجلس الأمن والدفاع. وتلقى الاجتماع تقارير من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوضع الأمني الراهن واتخذ عددا من التدابير.

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