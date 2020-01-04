عاجل | رفع حالة الطوارئ واللجنة العليا تقترب من حل نهائي لأحداث الجنينة 

السبت 4 يناير 2020

كتب محمد أمين

أكد والي ولاية غرب دارفور المكلف، اللواء ركن عبد الخالق بدوي أن جهود اللجنة العليا لمعاجلة احداث الجنينة ،التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، استطاعت معالجة أكثر من 90% من المشكلة، بصدد وضع الترتيبات النهائية لحلها بصورة شاملة.

Advertisements

وأشار الوالي في تصريح صحفي اليوم(السبت) إلى عودة الهدوء والاستقرار الأمني بالمدينة، نتيجة للجهود التي بذلتها اللجنة العليا.

واعلن البدوي ان لجنة امن الولاية قررت رفع حظر التجوال تماما من اجل تسهيل مساهمة كل الحادبين على مصلحة الولاية وفتح المجال أمام المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني لإيصال المساعدات للمتضررين من الأحداث وتقديم معينات الإيواء لهم.

وأضاف أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام تؤدي واجبها بصورة محايدة وبعيدا عن تأثيرات اي جهة سواء كانت تلك الجهة رسمية أوشعبية، مبينا انها جاهزة ومستعدة لتلقي الشكاوي بشان الاحداث من المواطنين.