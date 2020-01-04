القضارف: غرفة النقل تهدد بالإضراب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لوحت غرفة النقل بولاية القضارف بالإضراب عن العمل حال مواصلة تحصيل أية رسوم دون القنوات التي تحددها الغرفة، أو بموافقتها، واتهم رئيس الغرفة بالولاية كمال علي أبوحجل، من أسماهم ب”أصحاب المصالح” بأنهم يقفون عقبة أمام الإجراءات السليمة وإتباع الأسس الصحيحة، وأوضح أبوحجل ل(التيار) أمس الجمعة، أنهم خاطبوا والي القضارف المكلف اللواء نصر الدين عبد القيوم وقد وجه بعدم ممارسة أي نشاط بدون موافقة غرفة النقل بالقضارف، وأضاف “بناءً على خطاب الوالي، خاطبت إدارة التحصيل الموحد بالولاية مدير عام الضرائب بعدم طباعة دفاتر (منفستو) لأية جهة أو أشخاص بخلاف غرفة النقل”، وزاد “لكن هناك أصحاب مصالح يعيقون تنفيذ هذه الإجراءات والضوابط”، وذكر أنهم سبق إن تقدموا بشكاوى فساد تتم بالقطاع، وشدد أبوحجل” لن نتوانى في محاربة الممارسات الفاسدة”، لافتاً إلى أن شخصاً مسئولاً عن” المرحلين” ينتمي للحزب البائد” لايزال متشبثاً”، وأردف” انتهى زمن (الكنكشة) و (الدغمسة) والآن يجب أن يسود القانون”، وأكد رئيس غرفة النقل بالقضارف أن الغرفة ستلجأ لخيار الإضراب حال عدم الامتثال للأطر المنظمة للعمل.