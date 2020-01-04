الخليج 365 : علم “باج نيوز” من مصادر موثوقة بمُغادرة وزير الثروه الحيوانية والسمكية، علم الدين عبد الله اليوم ( السبت) إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع يضم هيئه البحوث والأوبئة إلى جانب إدارة المحاجر لبحث الترتيبات والتنسيق مع السعوديه فى مجالات الثروة الحيوانية توطئة لبدء عمليات صادر الماشية،وكان الوزير قد تلقى دعوة من السلطات السعودية لزيارة المملكة

بعد أن أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن خلو السودان من الأوبئة مؤخرا .

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثروة الحيوانية يغُادر إلى السعودية تمهيداً لاستئناف صاد الماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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