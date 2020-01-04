النجم الساحلي : نجم هجوم الاهلي المصري السابق مؤهل قانونيا لمواجهه الهلال بامدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن النجم الساحلي، مساء الجمعة، عبر صفحته على “فيس بوك”، أنَّ الإيفواري سليمان كوليبالي، أصبح مؤهلاً قانونيًا؛ لتعزيز صفوف الفريق،ويمكن بذلك للإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب النجم، التعويل على كوليبالي، بداية من كلاسيكو اليوم الذي سيجمع فريقه بالنادي الإفريقي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري التونسي. ومن بعدها مباراة الهلال السوداني،وكان النجم، ضم في مايو الماضي، كوليبالي، اللاعب السابق للأهلي المصري، بعقد يمتد لـ 4 مواسم،واعترض الأهلي على هذا الانتداب، قبل أن يتوصل الفريقان في أكتوبر، لاتفاق يقضي بحل الإشكال المتعلق بانتقال اللاعب، إلى صفوف فريق جوهرة الساحل.