المريخ يستقبل النيجيري “اداما قاربا”

الخليج 365 اليوم :

استقبل نادي المريخ العاصمي عصر اليوم “السبت”، المهاجم النيجيري “اداما قاربا” البالغ من العمر (28) عاماً، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلعب اللاعب النيجيري في خانة الهجوم، وقد تم ترشيحه بواسطة قطب المريخ وطبيب نادي الوصل الإماراتي د. جار النبي. وخضع اللاعب لفحص طبي بدولة الإمارات واجتاز الفحوصات.

وتكفلت باللاعب رابطة المريخ بدولة الامارات ورابطة المريخ بالامارات الشرقية.

وينتظر أن يتم إكمال إجراءات التعاقد مع اللاعب “اداما” مساء اليوم بعد وصوله الخرطوم مباشرة.

وسبق للمهاجم “اداما” أن لعب في عدد من الأندية الإفريقية والعربية والأوروبية أبرزها صن دوانز الجنوب إفريقي والنجم الأحمر الصربي والفيصلي الأردني.