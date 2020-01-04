الشرطة تنفي إقالة مدير عام قوات الشرطة

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements نفى المكتب الصحفي للشرطة الأنباء التى راجت فى وسائل التواصل الاجتماعي عن إقالة الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة من منصبه. وأوضح اللواء د. حسن حامد أحمد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الشرطة – فى تصريح بحسب (سونا) – أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وتجيء فى سياق يهدف لتقويض الأمن وإحداث بلبلة وسط قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، داعيا إلى التوثق من الجهات المختصة حيال هذه الأنباء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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