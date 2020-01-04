مجلس الأمن والدفاع يستمع لتنوير من قوات الشرطةو الأجهزةالأمنية

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : أخبار 32 مشاهدة ترأس رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع مجلس الأمن والدفاع وتلقى تنويرا من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوضع الأمني الراهن واتخذ عددا من التدابير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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