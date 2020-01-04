مؤتمر قضايا التعليم بمحلية أم بدة يبدأ مداولاته

بدات فعاليات مؤتمر التعليم بمحلية ام بدة صباح اليوم السبت تحت شعار (التعليم بين تحديات الحاضر وافاق المستقيل) بمدرسة المصباح الثانوية بنين ويستمر المؤتمر غدا الأحد.

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وشرف مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الاستاذ محمد ابراهيم علي المؤتمر وبحضور مدير الشئون التعليمية بالمحلية ومدير المرحلة الثانوية بمحلية امبدة وعدد من معلمي ومعلمات المحلية في القطاعين الحكومي والخاص وممثلي لجان المقاومة بالمحلية وممثلي اولياء الأمور .

وأشاد الأستاذ محمد إبراهيم علي بفكرة شعارالمؤتمر وقال انها فكرة البروفسور محمدالامين التوم وزير التربية والتعليم الاتحادي والتي ترتكزحول اصحاب المصلحة الحقيقيه للتعليم وهم المواطنين سواء أن كانوا معلمين او طلاب او اولياء امورا وأضاف بأن هذا المؤتمرفرصتهم الحقيقية للادلاء بدورهم والمساهمة في اصلاح وتعديل العملية التعليمية بولاية الخرطوم .

وقال انه يامل اندياح هذه المؤتمرات علي جميع المحليات بولاية الخرطوم وان تصبح توصياتها هاديا وديدنا لجميع ولايات السودان للخروج بالتعليم من وهدته الي المستقبل المشرق كما حيا مديرعام التعليم المواطنين المسيحيين باعيادهم والشعب السوداني باعياد الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة .

وناقش المؤتمرون في اليوم الأول ثلاث أوراق علمية حول واقع المعلم والتسرب الدراسي لدى الطلاب والمعلمين وورقة أخيره حول التعليم الخاص.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر اعماله غداً بجملةمن التوصيات بمشاركة مدير المركز القومي للمناهد د. عر القراي والاستاذ احمد ربيع من لجنة المعلمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)