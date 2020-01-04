الوساطة:تقدم التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عقار

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة أعلنت الوساطة ان المفاوضات بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع شمال بقيادة مالك عقار تحرز تقدما،وقالت انه تبقى ملفا هياكل الحكم والترتيبات الأمنية . Advertisements وأعلن بحسب سونا – رفع جلسات التفاوض الي يوم بعد غد الاثنين لوصول وفد من الخرطوم مختص في مجال الترتيبات الأمنية للانضمام لوفد الحكومة المفاوض. وقال ضيو مطوك عضو الوساطة في تصريحات صحفية إن الطرفين توصلا الي إتفاق حول معظم ملفات الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الحركة وتبقى بندا الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم. و طمأن السودانيين بأن المفاوضات تسير بصورة طيبة في كل المسارات للوصول إلى اتفاق سلام شامل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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