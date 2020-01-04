مطالبة بمبدأ الشفافية فى تكوين اتحاد وكالات السفر

طالب الأستاذ عبد الله سالم عبدالله محمد إبراهيم؛ الأمين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة بشمال كردفان؛ بمبدأ الشفافية القومية ومشاركة جميع الولايات في تكوين اتحاد أصحاب وكالات السفر والسياحة، والعدل المنشود الذي من أجله قامت الثورة المجيدة، والمساواة بين جميع ولايات السودان المختلفة تحت شعار: حرية سلامة وعدالة.

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وأشار – في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء – الى أهمية خصخصة أعمال الحج بين ولايات السودان المختلفة في توزيع الحصص للوكالات، وأضاف أن ذلك يساعد في نمو الولايات ودفع عجلة الاقتصاد لجميع ولايات السودان، مشيراً إلى ضرورة تكوين اتحاد أصحاب وكالات السفر والسياحة بالسودان، وأوضح أنه لابد من فتح حسابات للوكالات بالعملة الصعبة من أجل القضاء على ظاهرة السوق الأسود الذي يضر بمصلحة البلاد؛ وذلك أسوة بتحويل مبالغ الحج التي تنعكس إيجابا على معتمري بيت الله.

مبينا أن جملة المبالغ التي يتم تحويلها سنويا للمملكة العربية السعودية؛ تفوق 20 مليون ريال سنويا؛ مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

وقال الاستاذ عبد الله سالم انه لابد من تسهيل اجراءت تاشيرة الاستيفاء بجميع ولايات السودان المختلفه

وتخصيص ايرداتها الي الولايه المعنيه مما يسهم في دفع الولايات في النمو الاقتصادي

واضاف ان قرار إيقاف تحصيل رسوم ولاية الخرطوم الذي اصدره المدير العام للحج والعمرة الاتحادية الذي كان 200جنيه على كل جواز شجع كافة وكالات السفر والسياحة علي التقدم وتطوير اجراءات شعيره العمرة وتخفيف العبء علي المعتمرين

واشاد بمجهودات وزير الشؤون الدينية والاوقاف بالسودان في القضاء على الطائيفه والقبيله والتلاعب باموال حجاج بيت الله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)