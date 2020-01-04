بركات مقر للجنة التحقيق في أصول مشروع الجزيرة

التاريخ: 04-يناير-2020
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شرعت لجنة التحقيق في التصرف في اصول مشروع الجزيرة في وضع الترتيبات النهائية لإنطلاقة مهام عملها مطلع الأسبوع المقبل بعد إكتمال أداء أعضاء اللجنة القسم أمام النائب العام .
ودعا مولانا عبد الرحمن محمد أحمد الحاج رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة رئيس اللجنة في تصريح بحسب سونا – جميع المواطنين في الجزيرة وخارجها وكل المهمومين بمشروع الجزيرة مد اللجنة بأي مستند أو معلومات محققة حول التصرف في أي أصل من أصول مشروع الجزيرة بطريقة غير مشروعة وأعلن أن مقر اللجنة سيكون برئاسة مشروع الجزيرة ببركات ولديها مكتب في الخرطوم .. ولفت الحاج الي ان اللجنة مخول لها وفق سلطاتها فتح البلاغات وإجراءات الحجز ويمكن إستئناف قراراتها لدي النائب العام ..
الجدير بالذكر أن لجنة التحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة تشكلت بقرار من النائب العام ومفوضة بسلطات النيابة كاملة وأدت القسم امام النائب العام ومنح القرار اللجنة 3 شهور لإنفاذ مهامها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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