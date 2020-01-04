عاجل.. بيان مهم من مصر بشأن ضحايا طائرة السودان

السبت 4 يناير 2020

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن عميق تعازيها لجمهورية السودان الشقيقة فى ضحايا حادثة سقوط طائرة عسكرية قرب مدينة "الجنينة" فى غرب دارفور، مما أسفر عن وفاة عدد من المواطنين السودانيين من العسكريين والمدنيين.



ونقل البيان تعازى حكومة وشعب مصر لحكومة وشعب السودان الشقيق وأسر الضحايا، كما أعرب البيان عن وقوف مصر بجانب الأشقاء فى السودان فى هذا الحادث الأليم.

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أعلنت القوات المسلحة السودانية، سقوط طائرة عسكرية من طراز "انتونوف 12"، مساء الخميس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، فى غرب دارفور (غرب السودان). وقال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن - فى بيان - أن الحادث أدى إلى "تحطم الطائرة واستشهاد طاقمها المكون من سبعة أفراد (أربعة ضباط وثلاث رتب أخرى)، إضافة إلى ثلاثة قضاة، وستة مواطنين، بينهم طفلان". وأضاف الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة أنه يجرى التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

كان مسؤول كبير بسلاح الجو وسكان محليون قد أكدوا فى وقت سابق أن طائرة شحن عسكرية تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة جوية عسكرية فى ولاية غرب دارفور بالسودان.

وتقع القاعدة فى الجنينة عاصمة غرب دارفور التى شهدت اشتباكات دامية بين جماعات عرقية فى الأيام الماضية، ولم تتضح بعد أسباب التحطم ولا عدد ركاب الطائرة.