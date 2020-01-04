عاجل.. مقتل 9 أشخاص فى اشتباكات قبلية شرقى السودان

السبت 4 يناير 2020

أفادت فضائية الحدث فى خبر عاجل لها على حسابها الرسمى على موقع " تويتر " أن نشطاء أكدوا أن اشتباكات قبلية وقعت شرقى السودان، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل خلال اليومين الماضيين.



يذكر أن صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان أكد، أن التعايش السلمى، يمثل أحد مرتكزات تحقيق السلام فى بلاده، ودعائم حكومة الفترة الانتقالية الساعية لوقف الحرب وتحقيق السلام.

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وقال تاور -فى تصريح خلال لقائه مع شباب مبادرة التعايش السلمى فى ولاية القضارف (جنوب شرق السودان) امس الجمعة- أن المسئولية تشاركية بين المجتمع والحكومة فى التأسيس للفترة الانتقالية، داعيا إلى التكامل والتعاون بين كل المكونات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.

وطالب بالمحافظة على الأمن والسلام فى ولايات الشرق وقطع الطريق أمام اية محاولات لزعزعة الأمن الإجتماعى، مؤكدا دعم الدولة لمبادرة التعايش السلمى ورعايتها.

بدوره، أكد والى ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، حرص الولاية على الحفاظ على الأمن المجتمعى، وتحقيق التعايش السلمى بين مكونات المجتمع.