فتح ملف ضحايا طلاب دارفور بجامعة الجزيرة

السبت 4 يناير 2020

قررت جامعة الجزيرة إجراء تحقيق فوري ومباشر في الأحداث التي شهدتها كلية الإنتاج الحيواني بالمناقل وجسدها الطلاب من خلال عمل مسرحي ضمن إحتفالات الكلية مساء الجمعة بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة وإستقلال السودان .



وقطع بروفسيور محمد طه يوسف مدير الجامعة لدي مخاطبته الإحتفال أن التحقيق سيتسم بالشفافية والعدالة منعاً لتكراره مستقبلاً معلنا تحويل الشكوى التي تلقوها من طلاب الكلية الى لجنة لتقصي حقائق مؤكداً أن ما ستتوصل إليه اللجنة يمثل قرار إدارة الجامعة .

وكشف مدير جامعة الجزيرة عن الشروع في فتح ملف الضحايا من طلاب دارفور بجامعة الجزيرة بالتعاون مع تحالف المحامين الديمقراطيين بجانب قضية طالب كلية الهندسة معتصم حامد (أبو العاص) الذي إستشهد منتصف يناير 2008م .

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ودعا الى نبذ العنف في الجامعات السودانية وحيا القضاء السوداني الذي قال إنه إسترد عافيته ومضى في إتجاه المجد بتشكيله ملاحم كبيرة تمثلت في إدانة رأس النظام البائد والحكم على قتلة الشهيد أحمد خير الذي شكّل عظة كبيرة للجميع بأن العدالة ستطال كل من اقترف جناية في حق الشعب السوداني .

وأعلن طه أن السفارة الأمريكية بالخرطوم أقرت بأن جامعة الجزيرة من أميز الجامعات على الإطلاق بإفريقيا مشيراً الى زيارة وفد أمريكي ضم القائم بالأعمال والمندوب الخاص للجامعة وتأكيدهم على أنها تشبه نضالات الشعب السوداني ونوه الى إلتزام الإدارة الأمريكية بمنح منسوبي جامعة الجزيرة الراغبين في السفر لأمريكا تأشيرات سفر من الخرطوم بجانب إنشاء النادي الأمريكي الإنجليزي ودعمه بمتطوعين من أمريكا لتفعيل جانب التخاطب علاوة على إستجلاب منهج من أحد معاهد تدريب اللغة الإنجليزية .

ودعا الطلاب الى ضرورة تفهم شعار (لا إقصاء ولا تمييز) متعهداً بإستبقاء الطلاب المتميزين بالجامعة والنظر في مطلوبات الكليات التي قال إنها جاءت نتيجة لآيدلوجيا معينة تريد فرض إرادتها في الواقع المعاش مؤكداً مضيهم في إتجاه مراجعة المناهج وتطبيق منهج قويم يرتكز على مقررات ثورة ديسمبر المجيدة بالتنسيق مع جهات فاعلة ومراكز متخصصة في مجال العمل الديمقراطي وفض النزاعات للتبصير بالثقافة المناسبة لحق المواطنة وتعزيز مبدأ الديمقراطية والسلام.

وكان طلاب الكلية قد قدموا عملاً مسرحياً جسد الأوضاع المأساوية التي جرت بالكلية في وقت سابق وأعطوا من خلاله إشارات واضحة لتورط مسؤول بالكلية في ممارسات موجهة ضدهم بينها التسريح من السكن والاعتداء والإعتقال وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.