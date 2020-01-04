حمدوك: الوفد ماضٍ بخطى ثابتة في إيجاد حل جذري لأحداث الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” النائب الأول لرئيس المجلس السيادي بالجنينة (الخميس)، اجتماعاً مع قيادات الإدارة الأهلية وأعيان القبائل التي لم تشارك في الأحداث الأخيرة، بحضور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وحسن شيخ إدريس قاضي عضو المجلس السيادي ووفد اللجنة العليا لمعالجة أحداث الجنينة، وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في الولاية ورؤية هذه المكونات.

وقال حمدوك في تصريح صحفي، إنه تمت مناقشة سبل إيجاد الحلول التي تحقق الأمن والاستقرار بالجنينة، ووصف الرؤية التي قدمتها هذه المكونات بالجيدة باعتبارهم مكوناً رئيسياً ومهماً في مجتمع الولاية، وأضاف حمدوك، بأنهم وعدوا بمساهمة فاعلة مع بقية المكونات لإيجاد حل يرضي الجميع في أقرب فرصة ممكنة، ونوه إلى أن هذه المكونات ستلعب دور الوسيط بين الطرفين الضالعين في الأحداث، وأضاف: “لا عودة للخرطوم حتى انجلاء الأوضاع”.

وقال حمدوك حول الزيارة، إن التعامل الجاد والسريع من الحكومة الاتحادية، إضافة إلى التعاون من قبل كل الأطراف، ساهما بصورة مباشرة في تهدئة الأوضاع بالجنينة، وأكد أن الوفد ماضٍ بخطى ثابتة في إيجاد حل جذري لهذه الأحداث.

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