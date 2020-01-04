لينا يعقوب: بعض الإسلاميين قاموا بتسريب فيديوهات اجتماعات الوطني لقناة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت الصحافية لينا يعقوب عن مصدر الفيديوهات التي تم تسريبها لقناة العربية وتحوي اجتماعات لقيادات المؤتمر الوطني المحلول إبان قيادته للحكم في البلاد. وقالت لينا على صفحتها الرسمية بالفيس بوك: (في ناس كتييرة بتسأل وترسل و”تتاقي” وتلمح عن علاقتنا – كسودانيين في العربية- بالتسجيلات. إجابتي واحدة ” الإسلاميين” هم الاتكلموا وسجلوا وصوروا وسربوا وباعوا”.. باعوا القضية. تحياتي. تعديل: بعض الإسلاميين هم من سربوا وباعوا؛ لأن التعميم دائماً مخل). وبثت قناة العربية سلسلة حلقات وثائقية تحت عنوان: (الأسرار الكبرى لحركة الإخوان المسلمين بالسودان). وحظيت الحلقات بردود أفعال واسعة لما حوته من أحاديث وأسرار تنشر لأول مرة بالصوت والصورة لقيادات رفيعة في الحزب المحلول والحركة الإسلامية. المادة السابقة خذوا الحكمة..!.. بقلم منى ابو زيد

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