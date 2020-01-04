حزب المؤتمر الشعبي يدين إغتيال قاسم سليماني وابومهدي المهندس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدان المؤتمر الشعبي مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني الإيراني ونائب القائد بالحشد الشعبي أبو المهدي المهندس والوفد المرافق له ومستقبليه لدى مغادرتهم مطار بغداد.
وأعتبر الشعبي في بيان له امس ان الحادثة تمثل اعتداء على سيادة الدول واستهداف لقيادات دولية مما يستوجب توفير الحصانة الواجبة والحماية اللازمة لهم لما يمثلونه من سيادة وفقا للاعراف والمواثيق الدولية.
وحذر الشعبي من تداعيات الحادثة وتوقع ان تؤدي الى التوتر وعدم الاستقرار الذي تمر به المنطقة والتصعيد بين دول الاقليم واشعال الحروب بالوكالة التي رأى انها استنفدت موارد ومقدرات الدول الإسلامية.
ودعا المؤتمر الشعبي القوى المعتدية ودول المنطقة الى ضبط النفس ووقف التصعيد والاحتراب وتجنيب المنطقة شبح الحرب الشاملة وحل القضايا بالحوار والوسائل السلمية.
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