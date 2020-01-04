يوناميد تدين أحداث الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (يوناميد)، أعمال العنف التي وقعت بولاية غرب دارفور، وأكدت أهمية حل جميع النزاعات بطريقة سلمية وودية، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة، خاصة ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وعبرت (يوناميد) في بيان صحفي اليوم “السبت”، عن قلقها عميق إزاء أنباء أعمال العنف بين اطراف المجتمع المحلي في الولاية والتي خلفت عشرات الجرحى والضحايا من الطرفين، ونتج عنها تشريد الآلاف من السكان المدنيين وتدمير المساكن وإحراق القرى.

وقالت البعثة، إنها تشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين، والتشرد الواسع النطاق وتدهور الوضع الأمني ​​والإنساني في الجنينة والمنطقة المحيطة بها.

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وأضافت: “في حين تقر البعثة بالجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء الوضع، فإنها تدعو كذلك السلطات الحكومية المعنية إلى مضاعفة جهودها لتهيئة بيئة حمائية واستعادة السلام والنظام في مجتمع الجنينة الكبير وحوله”.

و قالت البعثة، إنه من الأهمية بمكان تهيئة بيئة مواتية لاستئناف العمليات الإنسانية دون انقطاع، بالنظر إلى الإحتياجات الماسة للسكان المتضررين للحصول على الخدمات الأساسية.

باج نيوز