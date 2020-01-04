تحركات لحميدتي لتسوية أحداث الجنينة نهائياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقت اللجنة العاليا لمجلسي السيادة والوزراء الخاصة بتسوية أحداث الجنينة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أطراف النزاع الذي سقط ضحيته عدد من القتلى والجرحى، وبحثت معهم التوصل إلى حلول نهائية لتعزيز الاستقرار بالولاية.

وأكد والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي في تصريحات أمس، أن اللجنة العليا برئاسة “حميدتي” تواصل جهودها لتسوية تداعيات الأحداث في الولاية، والتوصل لحلول نهائية بشأنها لرتق النسيج الاجتماعي واستتباب الأمن وتعزيز الاستقرار المستدام بالولاية. وأوضح أن اللجنة التقت وفدين من قبيلتي المساليت والعرب كلاً على حدة، بهدف جمعهما مع بعضهما للتوافق على وثيقة تلزم كل الأطراف بالتعايش السلمي وإقرار الاستقرار في الولاية، وأشار إلى أن القوات التي وصلت الولاية انتشرت في ربوعها لمنع حدوث أي تفلتات.

وأعلن الوالي أن مفوضية العون الإنساني وشركاء غرب دارفور وديوان الزكاة شرعوا في تقديم المساعدات العاجلة للمواطنين الذين نزحوا من منطقة الأحداث، وأكد استقرار الأوضاع الكامل بالولاية.

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