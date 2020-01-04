إنفلات أمني ببورتسودان ومصرع العشرات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجددت امس أحداث العنف القبلي في بورتسودان ما أدى لسقوط ۹ قتلى وعدد من الجرحى.

وأعادت سلطات الأمن المحلية فرض حظر التجوال في المدينة اعتبارا من الخامسة مساء الجمعة وحتى الخامسة صباحا.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية بالبحر الأحمر في بيان إن أحداث عنف “مؤسفة ودمــويــة” تشهدها بــعــض مــنــاطــق بــورتــســودان منذ الخميس. وأضافت ” أسفرت الأحداث عن حدوث ۹ حالات وفاة وإصابات متعددة تزيد عن الـ٦۰ إصابة بالسلاح الأبيض والناري”.

وقالت اللجنة إن الحالات ما زالت تتوافد إلى قسم الحوادث بمستشفى بورتسودان التعليمي. واستنفرت جميع الأطباء والكوادر الصحية بالولاية التوجه للمستشفى لتقديم يد العون.

وأوضح بيان لتحالف قوى “الحرية والتغيير” في البحر الأحمر الجمعة أن الاشتباكات اندلعت إثر مشاجرة وقعت

ظهيرة الخميس بالسوق الرئيسي لبورتسودان راح ضحيتها المجني عليه بينما تحفظت القوات النظامية على الجاني. وأضاف” نتج عن تلك الاشتباكات اصابات متفاوتة نقل على إثرها بعض المصابين لمستشفيات الولاية المختلفة وصلت في مجملها الى ۸۱حالة اصابة ،۲۳ منها حدثت الخميس”.