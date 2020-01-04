الخليج 365:

تعرض فنان شاب شهير أمس الأول إلى اعتداء بالضرب من قبل عدد من الشباب بكلية جامعية معروفة، وذلك بسبب تأخره في الصعود للمسرح، حيث اعتبر الشباب تصرف ذلك الفنان بانه (استعلائي) ليقومون بإبداء اعتراضهم عليه، قبل أن يفقدوا أعصابهم ويقومون بضربه وسط دهشة الموجودين، هذا وقد نجح عدد من أفراد التأمين بحسب صحيفة السوداني، في إخراج الفنان الشاب بصعوبة. المادة السابقة مقتل شاب في حفل زفاف بسبب مغازلته لفتاة… المقالة القادمة إنفلات أمني ببورتسودان ومصرع العشرات…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان شاب يأكل علقة ساخنة من شباب جامعيين لهذا السبب… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.