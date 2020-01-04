الخليج 365:

لقى مخمور مصرعه طعنا بالسكين على يد آخر داخل حفل زفاف بضاحية الاندلس جنوب الخرطوم .. وبحسب مصدر صحفي ان الشاب كان ثملا عندما بدأ في مغازلة احدى الفتيات المدعوات الي الحفل فإضطر احد أقاربها الي التدخل .. فإندلعت مشاجرة بين الطرفين على اثرها استل الشاب سكينه وسدد بها طعنة للمخمور مما تسببت في وفاته لاحقا فور وقوع الحادث تم اسعاف الضحية وتوقيف المتهم رهن التحقيق. المادة السابقة مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري مؤلم بطريق التحدي… المقالة القادمة فنان شاب يأكل علقة ساخنة من شباب جامعيين لهذا السبب…

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب في حفل زفاف بسبب مغازلته لفتاة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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