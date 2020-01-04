مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري مؤلم بطريق التحدي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين اليوم في حادث إصطدام حافلة شريحة ببص سياحي بطريق التحدي، بالقرب من مدخل مدينة شندي بولاية نهر النيل وحسب اعلام شرطة المرور ان الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وتسببت قوة الاصطدام في انقلاب الشريحة. وفور وقوع الحادث تحركت شرطه المرور،وتم اجلاء المصابين إلى الخرطوم وتم تسليم المتوفين إلى ذويهم.

والمصابون هم :- 1-عبد الروؤف بشير المرضي22سنه 2-محمد ابوالقاسم ابشر37سنه 3-محمد عبد الغني25سنة 4-عبد الرحمن الهادي26سنه 5-هاشم عوض الكريم ابوالقاسم6سنه 6-جواهر محمد40سنه 7-ابراهيم عبد الغني18سنه

المتوفون:

1-طارق مصطفي34سنه 2-فاطمه عبد القادر22سنه 3-عبد الروؤف محمد عبد الرحمن26سنه 4-عوض الكريم ابوالقاسم26سنه( سائق الشريحه 5-احمد محمد ابو القاسم5سنه 6-عبد الرحمن ابوالقاسم22سنه 7-روان عوض الكريم15سنه. المادة السابقة الخوف نطلع من مولد التسجيلات بدون محترفين.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة مقتل شاب في حفل زفاف بسبب مغازلته لفتاة…

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