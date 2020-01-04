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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• مافي جديد في الهلال.
• الحال ياهو زاتو.
• تقديم وعود بالتعاقد مع محترفين من طراز فريد.
• (فريد الأطرش).
• في النهاية يتعاقد مع محترفين اي كلام.
• يتم الاستغناء عنهم قبل انطلاق اللعب الرسمي.
• دا الحاصل في الهلال.
• الفريق حاليا وصل مرحلة متقدمة من البطولة الأفريقية.
• وأحرز نتائج جيدة .. قادته للاقتراب من التأهل لدور الـ8.
• والتسجيلات التكميلية .. تعتبر فرصة العمر بالنسبة للهلال.
• فرصة ذهبية للتعاقد مع لاعبين مميزين.
• صفوفه في حاجة للدعم في جميع الخطوط بالرغم تحقيق نتائج ايجابية.
• لكن ما الذي حدث في ملف المحترفين.
• ذات السيناريو يتكرر في تسجيلات كل موسم.
• الاعلان عن وصول محترفين من العيار الثقيل .. دون الكشف عن اسماء هؤلاء اللاعبين.
• (بطيخة مقفولة يعني).
• حتي وإن وصل محترف .. فإنه غالبا يعود ادراجه كما جاء.
• وهل كل لاعب سيدخل كشف الهلال في التسجيلات الحالية والقادمة .. وحتي بعد عشرة أعوام .. هل مستواه في موهبة صهيب الثعلب او حتي نصف موهبته.
• التسجيلات التكميلية انطلقت قبل ايام .. وقاربت على النهاية.
• ومازال ملف المحترفين غامضاً.
• بالأمس تقدم الكابتن شوقي عبدالعزيز عضو لجنة تسجيلات الهلال بإستقالته.
• واستقالته خسارة كبيرة للجنة التسجيلات.
• (انتو ماسك ملف المحترفين في الهلال دا منو؟)
• يااااخ أظهر وليك الأمان.
((صمت اخير))
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخوف نطلع من مولد التسجيلات بدون محترفين.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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