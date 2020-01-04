الخوف نطلع من مولد التسجيلات بدون محترفين.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• مافي جديد في الهلال.

• الحال ياهو زاتو.

• تقديم وعود بالتعاقد مع محترفين من طراز فريد.

• (فريد الأطرش).

• في النهاية يتعاقد مع محترفين اي كلام.

• يتم الاستغناء عنهم قبل انطلاق اللعب الرسمي.

• دا الحاصل في الهلال.

• الفريق حاليا وصل مرحلة متقدمة من البطولة الأفريقية.

• وأحرز نتائج جيدة .. قادته للاقتراب من التأهل لدور الـ8.

• والتسجيلات التكميلية .. تعتبر فرصة العمر بالنسبة للهلال.

• فرصة ذهبية للتعاقد مع لاعبين مميزين.

• صفوفه في حاجة للدعم في جميع الخطوط بالرغم تحقيق نتائج ايجابية.

• لكن ما الذي حدث في ملف المحترفين.

• ذات السيناريو يتكرر في تسجيلات كل موسم.

• الاعلان عن وصول محترفين من العيار الثقيل .. دون الكشف عن اسماء هؤلاء اللاعبين.

• (بطيخة مقفولة يعني).

• حتي وإن وصل محترف .. فإنه غالبا يعود ادراجه كما جاء.

• وهل كل لاعب سيدخل كشف الهلال في التسجيلات الحالية والقادمة .. وحتي بعد عشرة أعوام .. هل مستواه في موهبة صهيب الثعلب او حتي نصف موهبته.

• التسجيلات التكميلية انطلقت قبل ايام .. وقاربت على النهاية.

• ومازال ملف المحترفين غامضاً.

• بالأمس تقدم الكابتن شوقي عبدالعزيز عضو لجنة تسجيلات الهلال بإستقالته.

• واستقالته خسارة كبيرة للجنة التسجيلات.

• (انتو ماسك ملف المحترفين في الهلال دا منو؟)

• يااااخ أظهر وليك الأمان.

((صمت اخير))

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.