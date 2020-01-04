تسجيلات المريخ جعجعة بلا طحين.. بقلم مأمون ابو شيبة

الخليج 365:

* أطلعت أمس على خبر يفيد بأن مجلس المريخ سيجتمع مع المدرب جمال أبوعنجة لاستلام التقرير الفني عن فريق الكرة وخطة التسجيلات.

* أمس كان هو اليوم الثاني للتسجيلات وقد بدأت العديد من الأندية في تنفيذ خطة تسجيلاتها بضم لاعبين جدد ولا يعقل أن يكون المريخ يادوووب في مرحلة استلام التقرير الفني!!

* فترة التسجيلات تمتد لأسبوع واحد فقط.. وتنفيذ خطة التسجيلات يحتاج إلى زمن طويل للترشيح والمفاوضات مع اللاعبين، والمفاوضات مع الأندية ووكلاء اللاعبين.. وتوفير الأموال وتسليم الأموال..

* فترة الأسبوع لا تكفي لانجاز ملف التسجيلات الشائك والمعقد، وبالتالي تأخر المريخ في انجاز الملف حتى يوم أمس سيقلل كثيراً من نسبة نجاح تسجيلاته..

* هذا بالنسبة للاعبين الوطنيين داخل السودان أما الأجانب من خارج الوطن فيحتاج ملفهم إلى شهر على الأقل وبغير ذلك ستحدث كلقتة تنتهي كالعادة بالتعاقد مع لاعبين مغمورين دون قامة المريخ، بل سيزيدون الأعباء على النادي بشكاوي الفيفا..

* قروبات جماهير المريخ تورد كل يوم اسم لاعب مرشح للمريخ يتبعه جدل بيزنطي.. اللاعب نافع.. لا ما نافع.. والبعض يقول إنه الأفضل.. وآحر يؤكد إنه (ماسورة)!!

* هناك من يقول أي لاعب يحدث جدل حول مستواه اصرفوا عنه النظر.. وركزوا على اللاعب الذي يجد اجماعاً تاماً خاصة من جانب المدربين والفنيين.

* على المريخ أن يحذر من ضم مشاطيب الهلال أو الذين يتخلى عنهم الهلال ونعتقد إن تجربة شلش ومحمود أمبدة خير درس..

* إذا أراد المريخ ضم لاعب من الهلال فيجب أن يكون أساسياً يتم انتزاعه انتزاعاً مثل بكري المدينة ومحمد عبدالرحمن.. وهيثم طمبل وكلتشي..

* مشطوب الهلال ينبغي أن يذهب أولاً إلى نادي من أندية الوسط ليتعاقد لموسم واحد.. فإذا نجح وتألق وأكد جدارته يمكن ضمه للمريخ بعدها مثل ضم مجاهد من جزيرة الفيل وأحمد الباشا من هلال الساحل وعماد الصيني من أهلي الخرطوم..

* جدل جماهير المريخ أمس كان حول السموأل ميرغني الذي تباطأ الهلال في إعادة قيده.. وتردد إن الرئيس المتحفظ عليه سوداكال اتصل به ..

* هناك من أيد ضمه وهناك من قال إن السموأل لن يشكل إضافة.. وفي رأيي الخاص (وهو رأي قد يصيب أو يخطئ) إن السموأل لاعب طرف أيمن عادي لا يحدث الفارق وإذا خيروني بينه وبين عبدالرحمن كرنقو لفضلت كرنقو..

* لاعب الطرف ينبغي أن يكون صانع لعب ممتاز من طرف الملعب بجانب إجادة إحراز الأهداف مثل عاطف القوز وفاروق جبرة سابقاً في المريخ ومنصور تنقا ومحمد حمدان في الهلال.

* يعتبر أطهر الطاهر هو الأفضل اليوم بسبب ميزة تسجيل الأهداف من الركلات الحرة أو التسديد من خارج المنطقة..

* وبخلاف أطهر لا نجد في الساحة اليوم لاعب طرف هداف غير كرنقو..

* اعتقد إن السموأل ميرغني يمكن أن ينفع المريخ في حالة واحدة تتمثل في تحول شقيقه الحكم اللئيم صفوت ميرغني من الانجياز للهلال إلى الانحياز للمريخ.. اضحكوا معي لهذا الرأي الطريف!!

* قالوا إن الهلال قدم عرضاً للتكت وصل إلى المليار ونصف!! وشخصياً لا أظن إن الهلال يرغب في التكت وربما يكون هذا الخبر وسيلة ضغط لارغام المريخ على إعادة تسجيل اللاعب.. ولكن إذا صح الخبر فغالباً إن الهلال يسعى لاخافة المريخ حتى يبعد عن السموأل، أو الغرض إرهاق المريخ مالياً.

* من غرائب الكرة السودانية شطب الهلال لمدافع المنتخب الوطني حسين الجريف.. وعدم احداث الجريف لأي ضجة في التسجيلات الحالية، واتوقع انضمامه للخرطوم.. ومن غير المستبعد أن يتألق في الخرطوم لاسيماً إنه لاعب صغير السن وقابل للتطور..

* هل صرف المريخ النظر عن إعادة قيد هداف العرب الغربال أم ماذا؟ ولماذا لا يتم تنفيذ الاتفاق الأول الذي تم معه عبر رابطة قطر طالما أن الرابطة تكفلت بتوفير مقدم عقد السنة الأولى؟!

* الغربال مهاجم سيوبر قاد المريخ لنصف نهائي البطولة العربية التي توج هدافاً لها.. وبغيابه خرج المريخ من الدور الأول عربياً..

* نحي جهاز الشباب بالمريخ الذي شرع في تنفيذ خطة التسجيلات وضم عدداً من اللاعبين الذين وجدوا الإشادة ونأمل أن يوفقوا في المريخ.

* تسجيلات الفريق الأول للمريخ التي تشوبها الضبابية.. أصبحت مصدراً للدردشة والونسة والجدل والمغالطات وسط جماهير المريخ.. ونخشى أن تنتهي للاشيء!!