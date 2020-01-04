الكاردينال يصل الخرطوم ويشعل التسجيلات ويتولى ملف الغربال.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ الهلال يحسم عودة السمؤال ويصرف النظر عن التخلى من نجوم الكشف الافريقي

▪︎ الخانات الافريقية الخمسة تقيد حركة تسجيلات الهلال

▪︎ الهلال يكتفي بثلاثة محترفين ويرجيء اخرين للتسجيلات التكميلية

▪︎ ملف اجانب الهلال يحسم اليوم وخيارات مفتوحة ونفي للأسماء المتداولة

▪︎ اخبار بحصول الهلال على فرصة للتجنيس والمالي يكمل الفحوصات اليوم وينتظر ،،

▪︎ جماهير الهلال تطالب بعودة الغربال محمد عبدالرحمن

▪︎ الهلال يراقب النجم الساحلي اليوم في اخطر مبارياته الدورية قبل الحضور للسودان

▪︎ النجم الساحلي يواجه الافريقي التونسي وقناة الكاس تنقل المباراة

▪︎ صهيب الثعلب يحبط المريخاب ويوقع للمجزل السعودي

▪︎ الفريق السعودي يدرج صهيب الثعلب من مواليد السعودية في كشوفاته

▪︎ الهلال يودع عقد عودة الثعلب لصفوفه في سيستم الانتقالات في يونيو

▪︎ نجم الدوري الليبي هل يوقع للمريخ واتجاه لاستقدام أفارقة

▪︎ الإيقاف يبعد عبداللطيف بويا والهلال في انتظار اخطار الكاف

▪︎ جمال سالم يصل ويخضع لتمارين منفردة مع الهلال ،،،

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# وصل بالامس الكاردينال قادما من القاهرة بعد ان أنجز ملف التسجيلات

وفور وصوله دخل في اجتماعات مع الجهاز الفني والإداري بالنادي بحضور الأمين العام د حسن على عيسي ونائبه ابوكلابيش والقطاع الرياضي ودائرة الكرة والعلاقات العامة ومدير الاستاد والمدير الفني حمادة صدقي وكابتن الفريق عبداللطيف بويا ،ترتيبا للتسجيلات وإكمال الخطوات التى بدأت ، وكذلك فتح ملف البطولة الافريقية ، وفي كلمة مقتضبة لقناة النادي بالامس قال ان كل الترتيبات تسير بصورة جيدة وقال ان السبت القادم سيكون اخضر على كل الاهلة ،،

عودة الكاردينال أشعلت التسجيلات مجددا والمناورات هنا وهناك تجاه عدد من اللاعبين المفكوكيين في المريخ وأحاديث عن مفاوضة الغربال محمد عبدالرحمن والتكت على طريقة سهر الجداد ولا نومو والمريخ يصل لطريق مغلق معهما للظروف المالية ،وكذلك احاديث حول نجما هلال الابيض المرشحان للهلال محمد عباس نمر ،والمدافع وضاح ،،

عودة الكاردينال أعطت الامل بإنهاء امر المدافع السمؤال والذي تأخر تسجيله لعدم وجود الكاش الكافي وكذلك الاتجاه للتجديد للاعب ولاء الدين

ووجد الهلال نفسه مقيد بنجوم الكشف الافريقي الحاليين والإضافات محدودة خمسة لاعبين فقط ، حيث لا يمكن للفريق ان يسجل مكان اللاعبين المغادرين من محليين وأجانب ولكنه مقيد بالكشف الافريقي ولا يمكن ان يسجل مكان اي لاعب غادر الكشوفات الافريقية الا في الفترة الرئيسية القادمة مع البطولة الجديدة ،،

ولهذا سيعتمد الهلال على الخانات الخالية أساسا ، ثلاثة محترفين وسيفاضل بين النجوم المحليين والمصعدين التى تم الاتفاق عليها على المستوى المحلي لإضافة اثنين ربما يكون من ضمنها الغربال الذي يتولى رئيس الهلال بنفسه ملفه ، ومن يدخل الكشف الافريقي.

الهلال اصبح مقيد على مستوى الاجانب بثلاث خانات افريقية وحتى التجنيس والذي يقال ان الهلال بدأ إجراءاته وتحصل على موافقة مبدئية لن يستفيد منه ، ولا يمكن ان بجنس الهلال لاعب محترف للعب المحلي

اصبح الهلال اكثر تمسكا ببقية لاعبيه في الكشف الافريقي من اي وقت مضى خاصة بعد إعارة صهيب الثعلب وحتى الاتجاه الذي كان يسير لإعارة إسكندر والمعتصم سيتم إيقافها لان الهلال بحاجة لنجوم الكشف الافريقي والمنقوص تماماً ، وكذلك تاكد للهلال نيل اللاعب عبد اللطيف بويا للكرت الأصفر الثاني بعد مباراة سابقة ومباراة النجم الساحلي وبالتالي لن يشارك في مباراة النجم والهلال الان في انتظار اخطار الكاف الرسمي ،،

هذه الاوضاع وظروف الكشف الافريقي تحتم للهلال التمسك بنجومه الحاليين وكان قد صعد عدد من اللاعبين في الإضافات بعد الكشف الأصلي وشملت أبوجا ومؤمن عصام ،،

والان هناك تفكير لتصعيد دوشكا وآخرين من الشباب ولكن سيشاركون على المستوى المحلي ،،

هذا وكان الهلال قد جدد للثلاثي الكابتن بويا وبشة الصغير وعمار الدمازين ،،

ويوالي الفريق تمارينه تاهبا لمواجهة النجم الساحلي وانضمام العديد من النجوم الذين تخلفوا عن البدايات وعلى رأسهم الحارس جمال سالم الذي وصل بالامس وانضم للتدريبات الفردية تمهيدا لدخوله الفورمة والتدريبات الجماعية مع بقية زملائه ،،

حرص الكاردينال فور وصوله بالامس لزيارة الجوهرة الزرقاء والالتقاء بالجانب الاداري واللاعبين الذين تبادلوا معه التحايا، وفي الأخبار تم التأمين على كل الحوافز السابقة والمتاخرات وصرفها كاملة للاعبين ومتابعة كل الملفات المتعلقة باستقبال المحترفين الجدد وموضوع الجوهرة الزرقاء وجاهزيتها والإيفاء بكل متطلبات الكاف وكذلك ملف التسجيلات ،،

بعودة الكاردينال اطمأن الجميع للترتيبات في هذا الوقت العصيب وقربه من ابرز واهم الأحداث التسجيلات ومباراة النجم الساحلي ،،

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لحن الختام

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# وقع بالامس وبصورة رسمية نجم الهلال السابق صهيب الثعلب في كشوفات المجزل السعودي المنافس للصعود لرواق أندية الدوري الكبير ، وذلك عن طريق الإعارة لمدة ٦ شهور

وأدرج النادي لاعبه فورا في كشوفاته ضمن اللاعبين مواليد السعودية ولذلك حصل اللاعب على خطاب مخالصة من الهلال على أساس تسريع الإجراءات في هذا الشان ، وكان الهلال قد أودع عقد للاعب يواصل فيه نشاطه بعد عودته في يونيو القادم مع الهلال

خطوة الثعلب أحبطت المريخاب والذين كانوا يظنون انه اصبح حر ويحق له التسجيل في اي ناد حتى بعد عودته ،،

هذه تجربة ثانية للثعلب بعد تجربة سابقة مع الفيحاء

وكان اللاعب قد وقع على صفحته عندما جدد تسجيله في اخر مرة بانه هلالي والى الأبد ،،

وكان اللاعب ايضا قد قام بوداع زملائه والجهاز الفني والذين تمنوا له التوفيق ،،

# يراقب الهلال عصر اليوم السبت واحد من اهم المباريات للنجم الساحلي قبل وصوله للسودان ومواجهة الهلال بالسبت ١١ يناير وذلك عندما يواجه الافريقي التونسي في مباراة مؤجلة

وكان الفريق قد دعم صفوفه بنجوم محليين ومحترفين من ليبيا واستعاد خدمات بعض نجومه المصابين وأصحاب المشكلات القانونية مثل العاجي سليمان كواليبالي وقد يفاجيء به الهلال في مباراة الجوهرة الزرقاء ويريد الثأر وتحقيق الفوز على الهلال في مباراة امدرمان الجوهرة الزرقاء حتى لا تتصعب أموره ،،

ستقوم القنوات التونسية وقناة الكاس القطرية بنقل المباراة على الهواء عصر اليوم السبت ،،

# تداولت مواقع مصرية ومنتديات أزمة مدافع الإسماعيلي المصري مع مدافعه باهر المحمدي ، ورفض الإسماعيلي لتحويله للنادي الاهلى ،،على أساس انه منافس في الدوري

ويقال ان الاهلى بدأ في فكرة عرض للاعب على فريق من خارج مصر يتكفل به على ان يعود بعدها بعد موسم للأهلي ، وروج البعض الى ان نادي الهلال وأحد من هذه الفرق على أساس حوجة الهلال للاعب والذي سيلتزم بمرتباته ومصروفاته الشهرية وكلها تدخل في العديد من الخيارات لنادي الهلال بجانب لاعبين اخرين مثل مدافع انبي والمحترف كاسنغو وغيرهم من ترشيحات ،،

اخبار هلالية مؤكدة أشارت الى ان العديد من الاسماء المصرية المتداولة غير صحيحة سواء لاعب الإسماعيلي او انبي وان الجماهير ستتفاجأ بأسماء جديدة يجرى المفاضلة بينها والاتفاق معها بصورة نهائية حتى يتم إعلانها ،،

وبالنسبة للمالي كواليبالي فالهلال في انتظار تكملة الفحوصات والحصول على كل النتائج وبعدها يتم التقرير في أمره ،،

# سبق وان وعدنا بالحديث عن الخطأ الاداري للأهلي وهو يشرك لاعب موقوف في دوري الشباب والذي يتبع اداريا للفريق الاول وكان حسين عب الحفيظ مدير الكرة قد قال بان الاداري المتسبب في الخطأ سيعاقب ،،ثلاثة نقاط ضاعت من الاهلي لصالح المقاصة وما خفف من المصيبة ان الاهلي بعدها فاز على الزمالك بهدفين ،،

هذا مثال للذين يقولون بان الاهلي لا يمكن ان يقع في خطأ فادح ويشرك لاعب موقوف افريقيا مباراتين حسب لائحة الكاف لمباراة ، وحتى لو كانت هناك جهة جاملت الاهلى وأعطته الحق في إشراك لاعبه مباراة ليس من حقها ويجب ان تنال عقابها حتى ولو تم التصعيد ،،

اعتقد ان التوانسة الأكثر تهديدا بالوداع والخروج ربما يثيرون القضية ويطيحون بالأهلي او حتى الهلال في حال كسب نقاط الاهلى في حال الخسارة او التعادل

من المفروض ان يكون الهلال مصحصح ويراقب ويتابع وربما يقوم الاهلى بتصحيح المسار قبل مباراة الهلال ويبعده من لقاء العودة ،،

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الحالة

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# في الأخبار ان المريخ والذي فشل في التجديد لبعض لاعبيه المفكوكيين وعلى رأسهم التاج الذي انتقل لهلال الابيض وكذلك التكت والغربال الموجودان في الساحة ، فانهم يفاوضون في لاعب سوداني مشارك في الدوري الليبي عادل حسن ، بجانب محترفين من افريقيا

وكان المريخ قد عمل مخالصة لمحترفه الغاني مايكل ،،

ولم يجد المريخ تجاوب من هلال الابيض بخصوص المهاجم محمد عباس والذي قد يكون اقرب للهلال ،،

# طالبت اعداد كبيرة من جماهير الهلال بتسجيل نجم المنتخب واهلي شندي مطلق السراح حسن متوكل والذي قرر عدم التجديد مع فريقه والعديد من الأزمات التى يمر بها ،،

# من مفاجآت التسجيلات عودة الحارس المخضرم من جديد اكرم الهادي سليم والتوقيع للأمل مع لاعب المريخ الاسبق ابراهيم جعفر ،،

# من ظواهر الممتاز لهذا المرسم ان الهدافين من فرق الولايات وخاصة عطبرة هناك السادات محترف الامل الغاني وكذلك هداف التالي برغم تذيل فريقه للترتيب ، ونجم هلال الابيض محمد عباس نمر وغيرهم من نجوم منافسة ،،