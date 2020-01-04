عرمان: توحيد المنظومة الأمنية يقود إلى الاستقرار

أكدت الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، اهتمامها بملف الترتيبات الأمنية كونه من القضايا المهمة للسودان على أن يناقش بواسطة مختصين في المجال.

وانتقد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة في تصريحات صحفية اليوم بجوبا، وجود خمسة جيوش في السودان وطالب بضرورة توحيدها أو دمجها في جيش موحد.

وقال إذا أراد السودان أن يستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عليه أن يوحد جميع القوات بالبلاد في جيش موحد، داعيا السودانيين إلى الضغط على الجميع من أجل توحيد القوات في جيش وطني بما يخدم السودان والإقليم.

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وأشار إلى أن الجيش السوداني لديه الخبرة والإرث الطويل يمكن أن يضيفه للمنظومة الأمنية الموحدة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية ملف الترتيبات الأمنية في المفاوضات وضرورة مناقشته بصورة موحدة من حركات الكفاح المسلح.

وأشار إلى أن قوات حركات الكفاح المسلح يمكن أن تضيف التنوع للمنظومة الأمنية الموحدة، وفي ذات الأثناء أشاد بأدوار قوات الدعم السريع، مبينا أنها قوات تقوم بأدوار مهمة ولديها ما تقدمه للشعب السوداني .

ولفت إلى الاضطرابات الأمنية الكبيرة في الإقليم في ليبيا والنيجر والكاميرون والصومال والاضطرابات في إثيوبيا والتي تتطلب مراعاتها.

وشدد بحسب سونا – على تمسكهم بإقامة مؤتمر دستوري يناقش كافة القضايا بما فذلك قضية الدين والدولة على أن يكون في نهاية الفترة الانتقالية بمشاركة كافة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)