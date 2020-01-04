العثور على جثة طفل هيكل عظمي

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : حوادث 270 مشاهدة دونت شرطة محلية أبو حجار بلاغاً من مساعد شرطة يتبع للدفاع المدني أفاد في بلاغه بالعثور على جثة طفل في الثامنة من العمر ومتحللة تماماً وذلك بمشروع بريفي ود النيل، قامت الشرطة على إثرها بتحويل الجثمان للكشف الطبي إلا أنه قد تعذر تشريحه بحسب صحيفة الدار، وقامت بعدها الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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