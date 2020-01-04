العثور على جثة طفل هيكل عظمي

التاريخ: 04-يناير-2020
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دونت شرطة محلية أبو حجار بلاغاً من مساعد شرطة يتبع للدفاع المدني أفاد في بلاغه بالعثور على جثة طفل في الثامنة من العمر ومتحللة تماماً وذلك بمشروع بريفي ود النيل، قامت الشرطة على إثرها بتحويل الجثمان للكشف الطبي إلا أنه قد تعذر تشريحه بحسب صحيفة الدار، وقامت بعدها الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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