شرطي مرور يدون بلاغ في مواجهة فتاة

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة أبلغ مساعد شرطة يتبع لقسم شرطة مرور الخرطوم جنوب بموجب عريضة أفاد فيها بأن إحدى المتهمات بإرشاده كانت تقود عربة توسان جوار صينية السوق المركزي وكانت تقف خطأ بالشارع، فطلب منها التحرك إلا أنها خالفته، وعندما طلب منها مستندات رفضت بحسب صحيفة الدار، فحاول فك اللوحة الأمامية لتقوم بتحريك العربة نحوه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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