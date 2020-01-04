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مواطن يطلق الرصاص ويقتل شخصين في مناسبة زفاف

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التاريخ: 04-يناير-2020

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مواطن يطلق الرصاص ويقتل شخصين في مناسبة زفاف

دونت شرطة المدينة بمحلية القضارف بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن أحد المتهمين قد قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية كلاشنكوف تعبيراً عن ابتهاجه مما أدى إلى وفاة امرأة ورجل وإصابة ثلاثة نساء بالجراح.

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وقد قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة ونقل الجثتين للمشرحة والمصابات للمستشفى لتلقى العلاج، وألقت القبض على المتهم بحسب صحيفة الدار، ودونت في مواجهته بلاغات تمهيداً لرفع أوراق البلاغ للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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