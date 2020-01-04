الشرطة تعثر على طالبة اختفت في ظروف غامضة

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : حوادث 61 مشاهدة تابعت شرطة نهر النيل بمحلية عطبرة إجراءات البلاغ الخاص بإختفاء طالبة ثانوي من منزل أسرتها. Advertisements وذكرت الطالبة رشها بمادة من مكيف العربة لتجد نفسها بولاية الخرطوم، وبسؤالها لإحدى المارة عن مكان وجودها قامت باصطحابها لمنزلها بأبو حمامة، وبعد الاتصال بوالدة الطالبة وإخطارها بمكان ابنتها بحسب صحيفة الدار، تم احضارها إلى مدينة عطبرة وعرضها للطبيب والاستعانة بباحثة اجتماعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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