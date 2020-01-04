استشهاد امرأة وشاب في حادث مروري بأم درمان

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور أم درمان ضد سائقي مركبتين بسبب حادث مروري تسبب في رحيل المواطنة رابحة عمر فضل واستشهاد المواطن خالد أبكر. Advertisements وفور إبلاغ أسرتهما تحركوا صوب مشرحة أم درمان، عند سماعهم بالنبأ الحزين، فيما قام البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان بحسب صحيفة الدار، بعمل اللازم وبواسطة الفنيين بالمشرحة تم تسليم جثماني الشهيدين لذويهما لمواراتهما الثرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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