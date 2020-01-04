استشهاد امرأة وشاب في حادث مروري بأم درمان

التاريخ: 04-يناير-2020
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تم تدوين بلاغ بقسم شرطة مرور أم درمان ضد سائقي مركبتين بسبب حادث مروري تسبب في رحيل المواطنة رابحة عمر فضل واستشهاد المواطن خالد أبكر.
وفور إبلاغ أسرتهما تحركوا صوب مشرحة أم درمان، عند سماعهم بالنبأ الحزين، فيما قام البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان بحسب صحيفة الدار، بعمل اللازم وبواسطة الفنيين بالمشرحة تم تسليم جثماني الشهيدين لذويهما لمواراتهما الثرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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