شعبة مباحث دار السلام شمال تلقي القبض على قاتل صديقه

التاريخ: 04-يناير-2020
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تمكنت شعبة مباحث دار السلام شمال من إلقاء القبض على أحد المتهمين بسبب تسديد طعنة لصديقه وأرداه قتيلاً في الحال، وقد تمكنت الشعبة من القبض على المتهم وفي يده أداة الجريمة “السكين” التي قتل بها صديقه بطعنة في الظهر.
وبحضور شرطة مسرح الجريمة الذين قاموا بعمل اللازم حيال جثمان الشاب القتيل وبأورنيك 8 تم نقل الجثمان لمشرحة أم درمان وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة، حيث تم تسليم جثمان الشاب لذويه لمواراته الثرى، فيما تجري التحقيقات بحسب صحيفة الدار، مع المتهم حول ملابسات جريمة القتل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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