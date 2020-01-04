التاريخ: 04-يناير-2020
4 مشاهدة
نفذت مئات الطالبات بداخلية سعاد طمبل وسط الخرطوم وقفة احتجاجية وذلك بعد ان قمن باضرام النيران في اطارات المركبات واغلاق الطريق امام حركة المرور امام الداخلية جنوب الامدادات الطبية.
وقالت المصادر بحسب صحيفة المجهر ان الطالبات اشتكين من تعرضهن في الداخلية التي يقمن بها مساء امس لعمليات نهب وسرقة وتحرش من قبل زوار الليل، الذين تمكنوا من التسلل الى المبنى الداخلي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر طالبات يشتكين تعرضهن للسرقة والتحرش داخل داخلية بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.