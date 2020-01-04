طالبات يشتكين تعرضهن للسرقة والتحرش داخل داخلية بالخرطوم

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة نفذت مئات الطالبات بداخلية سعاد طمبل وسط الخرطوم وقفة احتجاجية وذلك بعد ان قمن باضرام النيران في اطارات المركبات واغلاق الطريق امام حركة المرور امام الداخلية جنوب الامدادات الطبية. Advertisements وقالت المصادر بحسب صحيفة المجهر ان الطالبات اشتكين من تعرضهن في الداخلية التي يقمن بها مساء امس لعمليات نهب وسرقة وتحرش من قبل زوار الليل، الذين تمكنوا من التسلل الى المبنى الداخلي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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