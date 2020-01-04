سجن وتغريم مدير تنفيذي سابق لمضاربته في السيولة

التاريخ: 04-يناير-2020
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قضت محكمة بورتسودان الجنائية برئاسة القاضي محيي الدين علي بريمة بحبس مدير تنفيذي سابق لمحلية بورتسودان ثلاثة اشهر الى جانب تغريمه 10 آلاف جنيه والزامه بدفع 8.624 جنيها للجهة الشاكية.
وحسب قضية الاتهام ووفقاً لصحيفة المجهر ان المدير التنفيذي كان قد جرى توقيفه بتهمة دخوله في معاملات مالية من اموال المحلية ويقوم بتسليم اصحاب الشيكات المصرفية سيولة مقابل فرق في الشيكات يقوم بتحويلها الى منفعته الشخصي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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