سجن وتغريم مدير تنفيذي سابق لمضاربته في السيولة

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : حوادث 2 مشاهدة قضت محكمة بورتسودان الجنائية برئاسة القاضي محيي الدين علي بريمة بحبس مدير تنفيذي سابق لمحلية بورتسودان ثلاثة اشهر الى جانب تغريمه 10 آلاف جنيه والزامه بدفع 8.624 جنيها للجهة الشاكية. Advertisements وحسب قضية الاتهام ووفقاً لصحيفة المجهر ان المدير التنفيذي كان قد جرى توقيفه بتهمة دخوله في معاملات مالية من اموال المحلية ويقوم بتسليم اصحاب الشيكات المصرفية سيولة مقابل فرق في الشيكات يقوم بتحويلها الى منفعته الشخصي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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