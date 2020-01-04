والي الخرطوم يتعهد بمعالجة مشاكل مشروع سوبا الزراعي

عقد والي الخرطوم، الفريق الركن أحمد عابدون حماد، خلال زيارته أمس لمشروع سوبا غرب الزراعي، لقاء مكاشفة مع الملاك وصغار المزارعين وإدارة المشروع، بحضور معتمد جبل الاولياء ومدير عام وزراة الزراعة حول الاسباب التي اقعدت بمشروع سوبا عن تحقيق هدفه الرئيسي الذي اقيم بموجبه في العام 1969، كمشروع للانتاج الحيواني مساحته “30” ألف فدان ويروى من النيل الازرق بطلمبات تنتج الواحدة “5” متر مكعب في الثانية.

وحدد المتحدثون مشاكل المشروع في تعطل الطلمبات بسبب الانقطاع المفاجيء للكهرباء، كما ان هنالك خللا في مواصفات الطلمبات ويعاني المشروع من مشكلة تراكم الاطماء والحشائش التي قللت من كفاءة قنوات الري، كما تحتاج الطرق الداخلية الزراعية وطولها 60 كلم منها، الى ردميات تم انجاز 39 كلم منها, ويعاني المشروع من انعدام الأمن والتعرض المستمر للسرقات.

وطالب المزارعون بفك حجز أراضي المشروع و إصدار شهادات بحث للملاك وتمثيل الملاك في مجلس الإدارة وإكمال البني التحتية للكهرباء والري وتأمين المشروع من السرقات، واجراء تحقيق حول عدم مطابقة طلمبات المشروع للمواصفات المنصوص عليها في العطاء.

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من جهته أكد والي الخرطوم ان المشروع بموقعه ومساحته يعتبر من المشاريع المهمة في تأمين الغذا لمواطني الولاية، وهو مشروع واعد سنعمل على معالجة كافة المشكلات التى تواجه المشروع حتي يسهم في تحقيق خطة الولاية في تأمين معاش المواطن، وتعهد الوالي بحسب صحيفة الرأي العام، بمعالجة مشكلات الري والتمويل وانقطاع الكهرباء وترقية البني التحتية، وحسم ملف الأراضي وكافة المعوقات التي تعترض المشروع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)