"يوناميد" تعرب عن قلقها من المواجهات القبلية بدارفور 

السبت 4 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

اعربت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور(يوناميد) عن قلقها بشأن العنف القبلي في غرب دارفور، الذي اودى بحياة 65 شخص وجرح حوالي 54 آخرين وتشريد الآف المدنيين وتدميرالمآوي وحرق القرى.



ودعت في بيان اليوم (السبت) جميع الاطراف إلى الامتناع عن استخدام القوى ضد المدنيين، وحل الخلافات بطريقة سلمية وودية.

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ودانت المواجهات الفظعة التي ادت إلى فقدان الارواح والإصابات وسط المدنيين والنزوح الواسع النطاق وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجنينة والمنطقة المحيطة بها.

واقرت البعثة بالجهود التي تقوم بها الحكومة لاحتواء الموقف، ودعتها إلى بذل المزيد من الجهود لتأسيس بيئة واقية واستعادة السلام والنظام في مدينة الجنينة.

وشددت على ضرورة تهيئة بيئة مواتية لاستعادة العمليات الإنسانية دون انقطاع في ظل حاجة المتأثرين الماسة للخدمات الأساسية. يذكر ان البعثة قامت باتخاذ اجراءات امنية احترازية، واجلاء 32 موظف بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الى زالنجي، وسط دارفور.