البرهان يؤدي صلاة الغائب على شهداء الطائرة

السبت 4 يناير 2020

قام الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، والسفير عمر مانيس وزير مجلس الوزراء والفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع، وعدد من قيادات وضباط القوات المسلحة بتقديم واجب العزاء لأسرتي الشهيدين العميد ركن طيار عمر أحمد عبد الله بأمدرمان، والرائد ملاح جوي فتح الرحمن سعد علي بمدينة بري.



وترحم الفريق أول ركن البرهان عقب أدائه والوفد المرافق له صلاة الغائب بمجمع البشير بأمدرمان بعد صلاة الجمعة، على أرواح الشهيدين وشهداء الطائرة العسكرية، سائلا الله أن يتقبلهم جميعا بقبول حسن ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، وأن يلهم أسرهم وذويهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر وحسن العزاء .

يذكر أن الطائرة العسكرية الأنتينوف كانت قد سقطت مساء أمس بعد إقلاعها من مطار الشهيد صبيرة بمدينة الجنينة وعلى متنها بالإضافة للشهيدين خمسة من طاقم الطائرة وثلاثة قضاة وخمسة مواطنين بينهم طفلان .