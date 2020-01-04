صغيرون توجه برسم خارطة ومسار للتعليم العالي

وجهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين، لجنة في مراجعة قوانين التعليم برسم خارطة ومسار التعليم العالي والمشاركة في عمل، ووضع السياسات والهياكل التنظيمية والجامعات والمراكز العلمية والهيئات والادارات وكافة الجهات ذات الصلة.

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وقالت الوزيرة خلال مخاطبتها الاجتماع الاول للجنة مراجعة قوانين التعليم العالي، بحسب صحيفة الرأي العام أمس أن مفهوم استقلالية الجامعات لانشطتها الأكاديمية والادارية والمالية شابه عدم رشد وتقصير واضح في بعض الجامعات، في تأسيس البنى التحتية والتجهيزات والمعينات الخاصة بالعملية التعليمية. مشيرة الى اهمية الاسراع في مراجعة دراسة قوانين التعليم والتوصل الى صياغة تتلاءم مع توجهات المرحلة المقبلة.

من جانبهم أمنّ اعضاء اللجنة التي يترأسها برفيسور مصطفى خوجلي بعمل دراسة ومراجعة اولية لكافة قوانين المرحلة السابقة، والمذكرات التفسيرية لها والوثائق القانونية، ومن ثم جمع معلومات لازمة تعضد من عمل اللجنة ، كما أكد اعضاء اللجنة أهمية اشراك الجهات التنفيذية التي تعنى بتنفيذ هذه القوانين واللوائح المفسرة لها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)