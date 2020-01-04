القوات البحرية تنقذ “يختاً” أمريكياً من الغرق بالبحر الاحمر

انقذت القوات البحرية السودانية أمس “يختاً” أمريكياً متجهاً من دولة جيبوتي إلى مصر من الغرق بالبحر الأحمر، ووفقاً لمصادر، فإن “اليخت” الأمريكي أنحرف عن مساره ودخل في منطقة مليئة بالشعب المرجانية وكاد أن يغرق بالقرب من جزيرة “زهرة عبيدة” بالبحر الاحمر والتي تبعد حوالى 170 ميلاً بحرياً جنوب بورتسودان.

وطبقاً للمصادر، فإن القوات البحرية أجرت عملية الإخلاء بتنسيق معلوماتي بين قاعدة بورتسودان البحرية ومركز البحث والإنقاذ السعودي ومركز البحث والإنقاذ البريطاني وإدارة الرقابة البحرية ومحطة الاتصالات الساحلية بهيئة المواني البحرية وأفلحت في إنقاذ “اليخت” واجلاء طاقمه المكون من (5) أفراد بينهم (4) أمريكيين وآخر مصري.

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وبحسب صحيفة السوداني، فإن عملية الإنقاذ والإخلاء تمت في ظروف جوية سيئة بفضل كفاءة أفراد القوات البحرية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)