حريق يقضي على (25) ألف قنطار من القطن بالجزيرة

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة قضى حريق إندلع بالقرب من محلج “العمري” بجنوب الجزيرة أمس على(25) ألف قنطار من القطن. Advertisements وكشف رئيس جمعيات المنتجين بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل مكتب “فحل عثمان ابراهيم” بحسب صحيفة السوداني، ان الحريق اندلع بالقرب من المحلج واسفر عن احتراق كميات مقدرة من بالات القطن بجانب جوالات معدة للحلج، مؤكداً أن المحلج لم يتعرض للحريق ، وتابع” لم يتم التعرف على أسباب الحريق حتى الآن”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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