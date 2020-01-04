التاريخ: 04-يناير-2020
8 مشاهدة
ناشد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، أمس الجمعة القوى السياسية والمجتمع المدني والدولي لاغاثة الجنينة حاضرة ولاية جنوب دارفور مما تعانيه من كارثة انسانية كبيرة، وتوجه الدقير برفقة وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير امس الخميس إلى الجنينة للوقوف على الاوضاع بعد الاحداث التي شهدتها الولاية.
ونشر الدقير عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلاً: احداث الجنينة المؤسفة غربي دارفور خلفت كارثة انسانية كبيرة واضاف: بحسب صحيفة الرأي العام آلاف المنكوبين بحاجة عاجلة للغذاء والدواء والكساء والمأوى. وتابع الدقير: نناشد القوى السياسية والمجتمع المدني وكل بنات وأبناء شعبنا تنظيم حملات عاجلة لاغاثتهم، كما نناشد المجتمع الدولي تقديم العون الانساني اللازم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدقير: أحداث الجنينة خلفت كارثة انسانية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.