الدقير: أحداث الجنينة خلفت كارثة انسانية كبيرة

ناشد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، أمس الجمعة القوى السياسية والمجتمع المدني والدولي لاغاثة الجنينة حاضرة ولاية جنوب دارفور مما تعانيه من كارثة انسانية كبيرة، وتوجه الدقير برفقة وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير امس الخميس إلى الجنينة للوقوف على الاوضاع بعد الاحداث التي شهدتها الولاية.

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ونشر الدقير عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلاً: احداث الجنينة المؤسفة غربي دارفور خلفت كارثة انسانية كبيرة واضاف: بحسب صحيفة الرأي العام آلاف المنكوبين بحاجة عاجلة للغذاء والدواء والكساء والمأوى. وتابع الدقير: نناشد القوى السياسية والمجتمع المدني وكل بنات وأبناء شعبنا تنظيم حملات عاجلة لاغاثتهم، كما نناشد المجتمع الدولي تقديم العون الانساني اللازم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)