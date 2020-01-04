المباحث تخاطب النيابة لمداهمة “أوكار” سرية لكبار تجار العملة

التاريخ: 04-يناير-2020 فى : أخبار 34 مشاهدة خاطبت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية النيابة لمنحها أوامر تفتيش لأوكار سرية تنشط في تجارة العملة بالخرطوم. وقال مصدر إن شعبة العمليات خاطبت نيابة الخرطوم شمال لمنحها أوامر تفتيش لمحال وأوكار يديرها كبار تجار العملة بالسوق العربي وبعض المناطق الأخرى. Advertisements وأضاف المصدر أن الشعبة رصدت معلومات دقيقة عن نشاط تلك الأوكار ومدى تأثيرها الكبير على ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وبحسب صحيفة السوداني، فإن شعبة العمليات حددت عدداً كبيراً من الأوكار وهوية التجار الذين يديرونها بغرض مداهمتها وتوقيف كبار تجار العملة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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