الإعلام: تدوين (500) بلاغ ضد مسؤولين في النظام السابق

كشف وكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد يعقوب عن تدوين النيابة (500) بلاغ ضد مسؤولين في النظام السابق، مشيراً إلى أنه يجري التحري حولها وفي انتظار بدء المحاكمات قريباً على حد تعبيره.

وأكد رشيد لمصادر، عدم تدخلهم في الحريات الصحفية بالرغم من أن معظم الصحف معادية للثورة ومملوكة لعناصر النظام السابق أو مرتبطة به، وقال “في تعاملنا مع هذه الصحف نستند إلى مبدأ الحرية، وهو في مقدمة شعارات الثورة، ولن نتدخل بإجراءات أمنية أو إدارية ضد هذه الصحف، ما لم تهدد مسيرة التغيير الديمقراطي”.

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ونفى رشيد بحسب صحيفة السوداني، نية وزارته اللجوء للحلول الأمنية في مواجهة الصحافيين، وأردف”لم نهدد باللجوء للحلول الأمنية، بل تحدثنا بأننا لن نسمح بتكرار تجربة هدم الديمقراطية التي مارستها بعض الصحف في النظام الديمقراطي خلال الفترة 1986 – 1989″، وتابع “لم نتحدث عن حلول أمنية أو إجراءات إدارية ضد الصحافة، بل قلنا سنتخذ إجراءات تتناسب وحماية الحريات الصحافية واستقلالية الصحافيين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)