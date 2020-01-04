مقتل (8) أشخاص في تجدد للاشتبكات في بورتسودان

التاريخ: 04-يناير-2020
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تجددت الاشتباكات والمواجهات بين قبيلتي النوبة والبني عامر امس الجمعة رغم انتشار قوات الشرطة فى الشارع الفاصل بين الأحياء الجنوبية “حي دار النعيم وغبوش” على خلفية مقتل شاب من أبناء النوبة طعناً في السوق الكبير بمدينة بورتسودان.
وبحسب مصادر لصحيفة الرأي العام، إن الشرطة وبعد اتخاذها الإجراءات اللازمة وتحويل الجثة للمشرحة تمكنت من تفريغ جموع المواطنين ونشرت قواتها للفصل بين أحياء القبيلتين بيد ان الاشتباكات تجددت، واشارت المصادر إلى حدوث إصابات لم يحددها بين المواطنين، مؤكدا احتقان المنطقة مع سماع أصوات الرصاص وانتشار سحب الدخان، ومازالت المواجهات قائمة.
واعلنت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر فرض حظر التجوال من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.
وفي ذات السياق أعلنت لجنة أطباء السودان فرعية ولاية البحر الاحمر عن حالة استنفار لجميع الاطباء والكوادر الصحية والتوجه للمستشفى، وذلك في اعقاب نشوب الاحداث والتي اسفرت عن 8 حالات وفاة وإصابات متعددة تزيد على الـ 60 إصابة بالسلاح الأبيض والناري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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